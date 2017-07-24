В Австралии пастор сравнил Коран с вирусным заболеванием

Министерство образования Австралии начало проверку в связи с заявлениями пастора Баптистской церкви Свободы Кейта Пайпера, назвавшего книгу Коран "вирусом, поражающим мозги мусульман".

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Guardian", баптистская церковь Свободы издает пособия для уроков по религиозным текстам специально для австралийских школ. Свое обращение с критикой исламской религии пастор опубликовал на Youtube. Затем на него обратили внимание ряд граждан, которые пожаловались в министерство - их не устраивает то, что к школьному образованию допускают организации, члены которых позволяют себе исламофобские высказывания.

"Ислам и мусульмане, следующие Корану, культурно несовместимы с западными и христианскими ценностями", - заявил Пайпер.

В своем видеоролике пастор раскритиковал принцип мультикультурализма, который приводит к тому, что "дети становятся мусульманами". Также священнослужитель подвергает критике систему образования Австралии, которая, по его мнению, "обучает детей содомии" вместо "истинных западных ценностей".