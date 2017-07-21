На Одесщине началась реставрация старинной кирхи

В селе Долиновка, на Одесщине, начались работы по восстановлению здания старинной кирхи. Как сообщает "ИзбирКом", за счет местного бюджета здесь уже устанавливают забор, который позволит защитить здание от разрушения и попадания злоумышленников.

Планируется, что в дальнейшем кирха станет центром немецкой культуры, или оригинальным музеем истории села, который бы знакомил посетителей с местным культурно-историческим колоритом.

***В ХХ веке возглавлял кирху пастор Адольф Гертер, который обслуживал 16 религиозных общин Аккерманского уезда. При духовном центре села функционировал церковный хор, церковно-приходская школа, в которой учились все дети округа. После прихода советской власти кирху разграбили и уничтожили, а немецкие поселенцы были выселены либо репрессированы.

Сейчас в кирхе отсутствует крыша, разрушена колокольня, выбиты окна и двери. Это трехуровневое неоготическое сооружение, созданное по типу трехнефной базилики. Украшением церкви были стрельчатые окна и массивные механические часы. Лестницы в храм начинались от самых ворот, а двор был огражден белым забором из камней.