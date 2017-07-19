В Славянске адвентисты реализовали молодежный социальный проект

В Славянске состоялись мероприятия социально-евангельского проекта «Сильное поколение» при поддержке молодежного движения «Upstream» и Церкви адвентистов седьмого дня. Участники проекта знакомили детей и молодежь города с библейской вестью, показывали фильмы в городском парке и реализовали программу «Страна здоровья», сообщается на сайте Церкви адвентистов седьмого дня.

На базе молитвенного дома ежедневно проходили занятия, которые посещали 20 детей.

Для молодежи проводили «ПарКино» - показ фильмов под открытым небом. Перед показом фильмов проходили дискуссии с координатором проекта.

Также на центральной площади города адвентисты установили стенды с информацией о здоровом образе жизни и провели развлекательно-познавательную программу «Страна здоровья».