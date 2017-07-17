На Житомирщине пятидесятники провели всеукраинский съезд молодежи

В лагере «Юность», возле города Малина на Житомирщине, прошел юбилейный ХХ съезд Украинской молодежи Церкви Христиан Веры Евангельской, известный под названием «МалинФест». Его участниками стали тысячи юношей и девушек из разных уголков Украины, сообщается на сайте ЦХВЕУ.

Девиз мероприятия: «Преобразуйтесь обновой вашего ума». Главная цель фестиваля: подъем христианских ценностей, формирование христианского мировоззрения и распространение практического христианства среди украинской молодежи.

«Первое, что меняет людей, обновляет разум – встреча с Христом. Второе – слушание Слова Божиего. Сам человек не может себя изменить, сделать лучше, однако есть средства, данные нам Богом. Господь хочет обновить нашу страну. Я верю, что Бог сделает великое чудо. Но не спешите менять кого-то, давайте начнем с себя», - сказал Михаил Паночко, старший епископ УЦХВЕ.

Во время «МалинФеста» состоялись: богослужения, учебные лекции, дискуссии, тематические секции, круглые столы, тренинги, мастер-классы, а также творческие и спортивные мероприятия. В рамках мероприятия представители социальных, благотворительных, миссионерских проектов и организаций, которые действуют в Церкви, поделились своим опытом.