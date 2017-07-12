Англиканская церковь приспособит свои службы под трансгендеров

Церковь Англии анонсировала программу по адаптации верующих из числа трансгендеров, специально для них, в частности, перепишут тексты богослужений. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Guardian".

В заявлении духовенства Англиканской церкви говорится, что трансгендерные люди должны "приветствоваться и участвовать в приходской жизни".

"Я надеюсь, что мы сможем сделать мощное заявление, чтобы показать, что мы верим, что люди-трансгендеры любят Бога", - заявил член синода Англиканской церкви Крис Ньюлендс.

Тем не менее, в Церкви сейчас идут ожесточенные споры по этому вопросу. По словам Ньюлендса, далеко не все епископы поддерживают эту тему. Они утверждают, что пол человека определяет только Бог, поэтому он не может быть изменен.

По данным издания, за последний год число преступлений на почве ненависти к трансгендерам выросла на 170%. В свою очередь правозащитники утверждают, что около 48% таких людей в возрасте до 26 лет хотя бы раз пытались совершить самоубийство.