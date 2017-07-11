Пастор из Парагвая назвал спиннер "игрушкой сатаны"

Священнослужитель из Парагвая назвал популярные у детей и молодежи спиннеры «игрушкой сатаны». Об этом сообщает Islam-today.

«Сатана не останавливается в своей миссии по завлечению душ в ад и придумал игрушку под названием «спиннер», приводящую миллионы людей в вечный огонь. Среди них много детей, чьи души особенно уязвимы, сатана знает это», - сказал пастор Хуан Мариано Авалос.

Примечательно, что заявление священнослужителя буквально разделило интернет-пользователей на два лагеря: одни его поддержали, другие обрушили на него шквал насмешек.

***Спиннер – это тренажер для пальцев, суть которого состоит в том, что его нужно раскручивать на пальцах и выполнять различные трюки.