На Ивано-Франковщине кришнаиты организовали день индийской культуры

В воскресенье, 9 июля, в Калуше состоялся день индийской культуры. Люди в оригинальном наряде прошли, пританцовывая, по главным улицам города, сообщает сайт города Ивано-Франковска.

Калушане отнеслись к этому неоднозначно. На странице в соцсети депутат Калушского городского совета Олег Савка высказался критически.

"Под видом дней индийской культуры калушанам организовали парад адептов псевдоиндуистского гуруйского деструктивного неокульта "Международное Общество Сознания Кришны...", - написал он.

В комментариях калушане не спешат соглашаться с депутатом.

"Это было зрелище из зрелищ: одни люди (особенно старшего поколения) крестились, как от нечисти, преимущественно молодые воспринимали это с улыбкой, и снимали на телефон, кто-то культурно благодарил и уходил, некоторые (в нетрезвом состоянии) пританцовывали вместе с ними... Одним словом, было весело, разбавили нашу повседневную жизнь", - написала в соцсети жительница города Светлана Нестеренко.