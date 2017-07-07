В Ковеле состоялся христианский концерт для людей с ограниченными возможностями

В центре Ковеля по случаю 500-летия Реформации состоялся межконфессиональный христианский концерт с участием инвалидов-артистов, его слушателями также были люди с ограниченными физическими возможностями.

На Волынь они приехали из разных областей Украины для отдыха в христианском лагере “Единство”, который уже несколько лет подряд организовуют недалеко от Ковеля, сообщает "Телевизионный центр Ковель".

"Мы решили с такими людьми, с инвалидами, поблагодарить Бога, что в действительности в свое время реформированное Евангелие пришло в нашу жизнь. И мы хотим рассказать об этом другим людям. Они отдыхают в лагере “Единство” за пределами Ковеля. Мы стараемся им помочь, чтобы им было лучше. Мы хотим рассказать людям, что они - такие же люди, только требуют большего внимания, чем другие, здоровые люди", - сказал пастор церкви ХВЕ Павел Смаль.