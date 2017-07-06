Буддисты всего мира отмечают 82-летие Далай-ламы XIV

Буддисты всего мира отмечают 82-летие своего духовного лидера - Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо, родившегося 6 июля 1935 года в Тибете. Об этом сообщают "РИА Новости".

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруп, впоследствии Тэнзин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 году - возведен на престол.

После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переехал в Индию, в город Дхарамсала. За просветительскую деятельность в разных странах и миротворческие усилия он получил в 1989 году Нобелевскую премию мира.