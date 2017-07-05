В Германии лютеране осудили антисемитизм своего основателя — Мартина Лютера

На ежегодной встрече Международного совета христиан и евреев, которая прошла в Бонне, кардинал Райнхард Маркс, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга, президент Конференции католических епископов Германии, похвалил Евангелическую церковь Германии (федерацию, объединяющую в своих рядах 20 лютеранских и других протестантских сообществ) за осуждение антисемитизма своего основателя - Мартина Лютера. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на итальянское издание "Servizio Informazione Religiosa".

«Это побуждает нас продолжать идти этим путем [диалога] с терпением и настойчивостью», - сказал баварский прелат.

В свой работе, написанной в 1543 году, «О евреях и их лжи» Мартин Лютер призывал своих последователей поджигать «синагоги или школы, похоронить и покрыть грязью все, что не будет гореть, так, чтобы никто больше никогда не увидел их камня или пепла. Я советую, чтобы их здания также были снесены и разрушены. Я советую, чтобы охранные грамоты на дорогах были полностью отменены для евреев», - писал Лютер.

Ежегодное собрание Международного Совета христиан и евреев на тему «Мартин Лютер и 500 лет Традиции и Реформы в иудаизме и христианстве» открылось в Бонне 2 июля и будет продолжаться до 5 июля.

По словам кардинала Маркса, диалог с иудаизмом обогатил «богословие, катехизис и проповедь» и привел к «лучшему знанию Христианской веры», а также к «новому сердечному сосуществованию между христианами и евреями».

Международный совет христиан и евреев - организация, объединяющая 40 национальных организаций по еврейско-христианскому диалогу.