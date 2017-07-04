Национальный заповедник "Хортица" презентовал уникальный сакральный объект

Национальный заповедник "Хортица" презентовал новый туристический объект - святилище, которое находится недалеко от балки Каракайка. Оно стало очередным сакральным объектом острова из целого ряда находок археологов, сообщается на сайте заповедника.

Главным назначением храмов под открытым небом было использование их язычниками в своих ритуалах, погребальных обрядах и наблюдениях за движением небесных светил.

Наиболее интересные исследованные объекты: святилище-обсерватория на высоте Брагарня, культовый комплекс у Большой Молодняги, кромлехи эпохи меди-бронзы возле комплекса «Запорожская Сечь», «Черный камень» в Музее истории запорожского казачества, туристический комплекс «Скифский стан» (курганы и собрание каменных изделий - лапидарий). Возраст некоторых из них превышает возраст египетских пирамид и британского Стоунхенджа.

Последним открытым культовым объектом на острове стало святилище эпохи бронзы недалеко от балки Каракайка и санатория-профилактория "Запорожсталь", его возраст составляет примерно 3-4 тыс. лет. Автор находки Дмитрий Никоненко. Несколько лет шло его исследование и музеефикация. В настоящее время удалось обустроить полноценный туристический объект с парковочной зоной, информационными аншлагами, пешеходными дорожками. В будущем он станет одним из звеньев большого туристического маршрута, посвященного сакральным местам острова Хортица.

Все объекты входят до туристических маршрутов Национального заповедника «Хортица» и принимают посетителей, а также является местом поклонения и отправления ритуалов для представителей различных религиозных течений, пропагандирующих возрождение языческих течений.