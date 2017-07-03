Всемирный Союз Реформатских Церквей присоединится к доктрине об оправдании

В немецком городе Виттенберг, в котором в 1517 году родилась Реформация, когда Лютер обнародовал свои 95 тезисов, 5 июля Всемирный Союз Реформатских Церквей присоединится к экуменическому пониманию, достигнутому между католиками, лютеранами и методистами относительно доктрины об оправдании.

Как сообщает Радио Ватикана, во время экуменического богослужения, в присутствии представителей лютеранской, методистской и католической Церквей, руководители Всемирного Союза Реформатских Церквей официально присоединятся к Совместной Декларации о доктрине оправдания. Таким образом, решится один из ключевых вопросов, который стал камнем преткновения между реформаторами и церковной властью в XVI веке, что дает возможность стремиться к большему духовному и церковному общению между католиками и протестантами.

Коммюнике Папского Совета по содействию единства христиан отмечает, что в рамках экуменического понимания относительно этого фундаментального учения, Реформатские Церкви подчеркивают взаимоотношения между оправданием и заангажированностью в пользу справедливости в мире.

Оправдание ведет к противостоянию с системами социальной и экономической несправедливости. Одинаково понимая этот христианский императив, католики, лютеране, методисты и реформаты могут найти более широкие и интенсивные способы сотрудничества относительно служения страдающему человечеству.