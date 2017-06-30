Далай-лама рассказал, как он понимает понятие "сострадание"

В Миннеаполисе (США) Далай-лама принял участие в экспертном обсуждении вопросов сострадания.

В дискуссии приняли участие политики, предприниматели и сотрудники компании «Старки», сообщает фонд «Сохраним Тибет!».

"Сострадание – это искренняя забота о благополучии других, опирающаяся на осознание собственного опыта и переживаний. Поскольку мы счастливы, когда другие проявляют к нам любовь и нежность, предлагают помощь, если мы в свою очередь будем их любить и стараться помочь, это принесет радость и в их жизнь. Чем сострадательнее наш ум, тем легче нам жить открыто, честно, правдиво, не желая ничего скрывать. Сострадание укрепляет внутреннюю силу, устраняет страх и собирает вокруг нас друзей... Настоящая дружба строится на доверии. Доверие появляется, когда мы проявляем искренний интерес о благополучии других", - сказал Далай-лама.

Он также отметил, что сострадание "дарит уверенность в себе, позволяя нашему чудесному человеческому интеллекту раскрыться в полной мере, поскольку ум находится в покое".