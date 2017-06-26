В Николаеве представили коллекцию картин с изображением лютеранских церквей Украины

В связи с празднованием 500-летия Реформации представители центра немецкой культуры в Николаеве провели лекцию, в ходе которой рассказали об одном из древнейших направлений протестантизма.

Как сообщает издание "Новостной Николаев", главной темой разговора стала история реформаторского движения.

"Празднование 500-летия Реформации является свидетельством того, насколько весомым и определяющим это событие было не только для Западной цивилизации, а и для всего мира. Ведь ее последствия оказали определяющее влияние на судьбу многих народов и наций Европы. Фактически, именно с Реформации появилась современная европейская цивилизация. Реформация - это не чисто религиозное, а широкое общественно-политическое и экономическое движение, которое изменило общественный порядок и вообще мировоззрение людей на то, что их окружает", – подчеркнул главный специалист отдела религии Николаевской ОГА.

В свою очередь, президент Ассоциации немцев Украины Ангелина Шардт отметила, что в зале музея в этот день собрались люди из разных уголков Украины, которые являются участниками образовательно-реабилитационного социального проекта для людей с инвалидностью и людей преклонного возраста.

Фоном, который создавал атмосферу самого мероприятия, стала выставка из картин 86-летнего заслуженного художника Украины Гарри Руффа. На холстах он изобразил городские пейзажи с образами лютеранских церквей, объездив при этом всю Украину. Среди них, конечно же, присутствовала и картина с Николаевской кирхой.