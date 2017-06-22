Далай-лама поздравил выпускников Калифорнийского университета в Сан-Диего

Далай-лама облачился в университетский плащ и квадратную шапочку, чтобы поздравить выпускников Калифорнийского университета в Сан-Диего. Об этом сообщает фонд «Сохраним Тибет!».

Когда тибетский духовный лидер поднялся на сцену, из зала раздались радостные приветствия.

После вручения Далай-ламе медали Калифорнийского университета Сан-Диего ректор Прадип Косла преподносит ему цветочную гирлянду и ожерелье с символикой университета.

Далай-ламе также преподнесли бейсбольную кепку университетской команды «Тритоны».

"Встречаясь с молодыми людьми, такими как вы, я понимаю, что вы будущее человечества. И сегодня в начале 21-го столетия вы можете и должны сделать мир лучше, счастливее, чтобы в нем не было насилия и зияющей пропасти между бедными и богатыми. Старшее поколение уже не доживет до лучших дней, а вы доживете", - сказал Далай-лама.

"Благодаря усердной учебе сегодня вы получаете дипломы. Я вас поздравляю. Пришло время подумать, на какие цели направить обретенные знания, как не создавать проблемы для других, а строить мирное общество. И огромная роль тут отведена душевной теплоте. Вам понадобятся решимость и оптимизм, сила воли и уверенность в себе. Я знаю по личному опыту, что искренняя забота о благополучии других укрепляет уверенность в собственных силах", - добавил он.

Далай-лама также выразил признательность преподавателям, благодаря труду которых нынешние выпускники смогли получить дипломы.