Пятидесятники провели конференцию женского служения

Конференция женского служения УЦХВЄ состоялась 13-16 июня на территории христианской базы отдыха «Азовский маяк», неподалеко от Мелитополя. Во время богослужений, семинаров и учебных секций сестры обменивались опытом, сообщается на сайте ВЦХВЕ.

Форум проходил под лозунгом «Реформация – начни с себя».

На втором дне мероприятия основным спикером был украинский миссионер в Мексике Валентина Невмержицкая. Она говорила на тему «Целостность женского сердца». Форум посетила также гостя из США Наталья Черныш, которая рассказала о духовной пустыне и пути выхода из нее.

«Очень благодарны Господу за эти благословенные, наполненные открытиями и приятными событиями дни на берегу Азовского моря!», - говорят участницы конференции.

Каждая из сестер получила на память подарки.