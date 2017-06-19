В Черкассах протестанты организуют "Библейский марафон"

Трехдневное непрерывное чтение Библии состоится в Черкассах. Таким образом представители отдельных церквей протестантского направления решили отметить 500-летие Реформации, сообщает "Про все" со ссылкой на страницу в Facebook черкасской журналистки Лидии Меланич.

"Впервые в истории независимой Украины непрерывно будет прочитан весь текст Библии. В проекте примут участие сотни жителей области, в том числе и прохожие, которые пожелают присоединиться. Время выбрано не просто так - это самые короткие ночи в году", - отметила журналистка.

Этот "Библейский марафон" начнется в 21.00 20 июня и завершится 23 июня. К участию в марафоне приглашаются все желающие черкащане и гости города.