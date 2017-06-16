В Киеве проходит Украинско-корейский фестиваль Реформации

Мероприятие «Украина - Корея. Фестиваль реформации» проходит 16-17 июня на территории Дворца спорта в Киеве. Об этом сообщается на сайте христианского портала "Іnvictory".

Программа фестиваля состоит из двух частей:

12.00 - 17.00 - Social fest (открытая территория перед Дворцом спорта). Это комплексное дневное мероприятие, которое проходит по направлениям: выступления творческих коллективов, выставка социальных служений, выставка христианских издательств, художественная галерея, бесплатные детские развлечения, корейская кухня, розыгрыш призов.

19.00 - 22.00 - Послание надежды (арена Дворца спорта). Это вечернее мероприятие, в программе которого будет музыкальная часть, слово наставления и свидетельство от корейского спикера пастора Джона о глубинных причинах «Корейского экономического чуда», а также молитва за исцеление.

Напомним, в 2017 году весь мир отмечает 500-летие Реформации. В связи с этим, 16 и 17 июня проводятся мероприятий под общим лозунгом «Украина - Корея. Фестиваль реформации». Почему Корея? Потому что Южная Корея, с ее молниеносным взлетом экономики, научно-технологического прогресса и всех социальных стандартов, является новейшим ярким примером современной Реформации общества под влиянием христианских ценностей.

Цели фестиваля:

- Проведение публичной евангелизации с молитвами за исцеление;

- Презентация перед обществом Украина социальных, благотворительных, научных и просветительских христианских служений;

- Привлечь внимание украинского общества к принципам современной Реформации Южной Кореи на основе христианских ценностей.

Организаторами Фестиваля Реформации Украина-Корея является Украинский Межцерковный Совет и Движение за Святой Город (Республика Южная Корея) при поддержке R500.UA.

Фестиваль проходит по адресу: город Киев, Спортивная площадь 1 (вход бесплатный).