Протестанты инициируют проведение акции "100 часов молитвы"

С 18 по 24 июня в Славянске продлится непрерывная 100-часовая молитва за Украину, которую будут вести группы прославления, обученные преподавателями из США. Об этом сообщает пресс-служба Церкви «Благая Весть» в Фейсбук.

"Это ключевое мероприятие, которое зажжет новые молитвенные очаги по всей Украине и станет началом пробуждения. После 100-часов молитвы в Славянске участники проекта поедут в свои города и уже там начнут служение 100-часов молитвы", - сказал Петр Дудник, пастор-миссионер.

Организаторы отмечают, что к молитве могут присоединиться все желающие.