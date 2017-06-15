Протестанты инициируют проведение акции "100 часов молитвы"
19:28, 15 июня 2017Другие религии
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Фото: gcshelp.org
С 18 по 24 июня в Славянске продлится непрерывная 100-часовая молитва за Украину, которую будут вести группы прославления, обученные преподавателями из США. Об этом сообщает пресс-служба Церкви «Благая Весть» в Фейсбук.
"Это ключевое мероприятие, которое зажжет новые молитвенные очаги по всей Украине и станет началом пробуждения. После 100-часов молитвы в Славянске участники проекта поедут в свои города и уже там начнут служение 100-часов молитвы", - сказал Петр Дудник, пастор-миссионер.
Организаторы отмечают, что к молитве могут присоединиться все желающие.
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