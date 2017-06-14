В Риме строится большой храм мормонов

15:20, 14 июня 2017
Другие религии
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Фото: religionnews.com

В столице Италии строится мормонский храм всего в нескольких километрах от Ватикана, причем один из его шпилей уже украшен золоченой статуей мормонского пророка. Этот храм, площадью более 3700 кв. метров, украшенный двумя шпилями, возводится к северо-востоку от центра города внутри окружной линии, сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews. 

По данным мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (СПД), в Италии не сегодня уже насчитывается примерно 26 тысяч приверженцев этой религии, причем крупнейшие миссии действуют в Милане и Риме. В целом деятельность церкви в стране весьма масштабна - по всей стране действует уже более сотни приходов.

Несмотря на сильное влияние Католической церкви в стране, мормоны смотрят в будущее с оптимизмом – особенно после открытия нового храма и гостевого центра, всегда открытого для посетителей, с помощью которого старейшины церкви надеются привлечь новых прихожан.

«В связи с открытием этого нового храма, в нашей общине и в окрестных кварталах воцарилась праздничная атмосфера радости и энтузиазма. Мы получаем множество запросов на информацию о нашей церкви, и все больше людей решают присоединиться к ней», - говорит Алессандро Дини Чиаччи (Alessandro Dini Ciacci), глава Церкви СПД в Италии.

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Храм станет центральным сооружением целого комплекса, раскинувшегося на шести гектарах, в который войдет еще ряд зданий, и в том числе центр семейной истории, гостевой центр и гостиница для паломников.

Официальные представители Церкви сообщили, что в строительстве храма и комплекса в целом были использованы самые лучшие строительные материалы, в том числе итальянский гранит для облицовки, а его строительство финансировалось за счет церковной десятины, собираемой с прихожан по всему миру.

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Гостевой центр также представляет собой сооружение, интерьер которого будет украшен мраморными копиями шедевров Бертеля Торвальдсена, великого датского скульптора 19 века, представителя позднего классицизма, который прожил большую часть своей жизни в Италии. Из его обширного художественного наследия для украшения центра выбраны статуи Христа и Святых Апостолов.

Церковь СПД привлекает новых сторонников также и своей благотворительной деятельностью.

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