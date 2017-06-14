В Риме строится большой храм мормонов

В столице Италии строится мормонский храм всего в нескольких километрах от Ватикана, причем один из его шпилей уже украшен золоченой статуей мормонского пророка. Этот храм, площадью более 3700 кв. метров, украшенный двумя шпилями, возводится к северо-востоку от центра города внутри окружной линии, сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews.

По данным мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (СПД), в Италии не сегодня уже насчитывается примерно 26 тысяч приверженцев этой религии, причем крупнейшие миссии действуют в Милане и Риме. В целом деятельность церкви в стране весьма масштабна - по всей стране действует уже более сотни приходов.

Несмотря на сильное влияние Католической церкви в стране, мормоны смотрят в будущее с оптимизмом – особенно после открытия нового храма и гостевого центра, всегда открытого для посетителей, с помощью которого старейшины церкви надеются привлечь новых прихожан.

«В связи с открытием этого нового храма, в нашей общине и в окрестных кварталах воцарилась праздничная атмосфера радости и энтузиазма. Мы получаем множество запросов на информацию о нашей церкви, и все больше людей решают присоединиться к ней», - говорит Алессандро Дини Чиаччи (Alessandro Dini Ciacci), глава Церкви СПД в Италии.

Храм станет центральным сооружением целого комплекса, раскинувшегося на шести гектарах, в который войдет еще ряд зданий, и в том числе центр семейной истории, гостевой центр и гостиница для паломников.

Официальные представители Церкви сообщили, что в строительстве храма и комплекса в целом были использованы самые лучшие строительные материалы, в том числе итальянский гранит для облицовки, а его строительство финансировалось за счет церковной десятины, собираемой с прихожан по всему миру.

Гостевой центр также представляет собой сооружение, интерьер которого будет украшен мраморными копиями шедевров Бертеля Торвальдсена, великого датского скульптора 19 века, представителя позднего классицизма, который прожил большую часть своей жизни в Италии. Из его обширного художественного наследия для украшения центра выбраны статуи Христа и Святых Апостолов.

Церковь СПД привлекает новых сторонников также и своей благотворительной деятельностью.