В Луцке состоялся благотворительный фестиваль по случаю 500-летия Реформации

В Луцке состоялся Благотворительный межконфессиональный фестиваль "Навстречу Реформации". Об этом сообщает ИА "Конкурент".

Начался фестиваль Парадом счастливых семей. В сопровождении оркестра тысячная колонна прошла по центральной улице города. Впереди ехала карета с молодоженами, а горожане целыми семьями с транспарантами, флажками, воздушными шариками пешим ходом шли следом, выкрикивая лозунги фестиваля: "Есть семья – есть страна!", "Крепкая семья – крепкая держава!", "Папа, мама, я – запланирована Богом семья!".

Завершился парад на Театральной площади торжественным вечем и молитвой за мир в Украине и Луцке в частности, которую совершил председатель Волынского объединения церквей христиан веры евангельской пятидесятников Михаил Близнюк.

Продолжилось мероприятие в фестивальном городке. Крупнейшим шатром была локация для семей. Для детей работали бесплатные батуты.

Выставка социально-благотворительной деятельности протестантских церквей Волыни была представлена на 12 локациях.

Завершился фестиваль праздничным концертом с участием сольных исполнителей, ансамблей, хоров и симфонического оркестра "SOLI DEO", в исполнении которого прозвучали христианские композиции.