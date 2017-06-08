В Славянске баптисты организовали неделю Христианского палаточного служения

В рамках проекта R-500 в Славянске прошла неделя Христианского палаточного служения. Это мероприятие организовали миссионерское общество «Світло на Сході» из Киева и поместные церкви Евангельских христиан баптистов Славянска, собщает «Донбасс».

Власти города максимально поддержали эту инициативу, предоставив для мероприятия место в центре города.

На аллее, ведущей к центральной площади Славянска, была установлена палатка, в которой в течение недели проходили вечера музыки и слова для всех желающих. Любой человек мог зайти сюда и получить молитвенную поддержку.

С утра до вечера работала выставка репродукций картин известных художников о жизни Иисуса Христа от Рождества до Воскресения. Выставку посетило огромное количество людей.

Каждый желающий мог получить в подарок христианскую литературу. А на христианские журналы «Вера и Жизнь» и детский журнал «Тропинка» предоставлялась бесплатная годовая подписка.

В музыкальных вечерах принимали участие коллективы из Славянска, Покровска, Бахмута, Часов Яра и Кременчуга.