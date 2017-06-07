Всемирно известный пастор отметил деятельность одного из украинских протестантских течений

На Международной конференции OIKOS в Майями, доктор Ральф У. Нейбор, Глава христианской церкви в Хьюстоне (США) и президент Международной организации TOUCH OUTREACH MINISTRIES, заявил, что Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна установил для всего мира новый стандарт служения. Об этом сообщает "Gazeta.ua".

"Благодаря тому, что делает церковь Владимира Мунтяна, народом Украины будут восхищаться во многих странах", - уверен президент Международной христианской организации доктор Ральф У. Нейбор.

"События на Колледже "Гора Моисея", который в этом году состоится в Киеве с 19 июня по 14 июля, превзошли любые другие тренинги для христиан, которые я видел, выступая на всех континентах за 65 лет своего служения", - убежден доктор Нейбор.