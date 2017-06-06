Пятидесятники изменили название своей Церкви

В связи с необходимостью перерегистрации уставов и на основании предыдущих решений Правления, Комитета ЦХВЕУ и съездов, юридическое название украинского пятидесятнического братства «Всеукраинский союз церквей христиан веры евангельской-пятидесятников» изменено на «Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской» (УЦХВЄ). Об этом сообщается на сайте пятидесятников Украины.

Официальное название на английском: «Pentecostal Church».

Министерство культуры Украины утвердило новую редакцию Устава УЦХВЄ. Аналогично изменятся уставы и названия областных объединений и поместных церквей. Сейчас идет перерегистрация областных и церковных уставов.

"Почему из официального названия братства исчезло слово «пятидесятники». На самом деле мы лишь избежали повтора одного из тождественных понятий – ХВЕ и пятидесятники. Исторические источники свидетельствуют следующее, цитирую: «15 августа 1956 года под руководством епископа Афанасия Бидаша состоялся съезд Христиан веры евангельской в Харькове в доме Валентина Зыбина. На нем было утверждено краткое вероучение ХВЕ СССР, в основу которого легло вероучение христиан евангельской веры, принято на втором Всеукраинском съезде в Одессе еще в 1926 году. На этом съезде было официально утверждено название пятидесятников – христиан веры евангельской»", - сказал старший епископ УЦХВЄ Михаил Паночко.

То есть нынешнее название украинского пятидесятнического братства получило более конкретную и лаконичную форму, тождественную по форме названиям других христианских церквей в Украине.