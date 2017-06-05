Нобелевский лауреат и ученые из разных стран презентовали книгу о Реформации

В Киеве, в Украинском доме, при участии Нобелевского лауреата по экономике Вернона Л. Смита состоялась презентация книги «Реформация. Успех Европы и шанс для Украины» под редакцией Романа Шереметы (США) и Ольги Романенко (Украина). Книга написана 19 учеными из разных стран мира, разных отраслей, сообщается на сайте ЦХВЕУ.

Авторы издания считают, что мировоззренческие и духовные изменения, которые произошли во время Реформации, имели большое положительное влияние на развитие экономики, права, образования, медицины, науки. Изложенные в этой книге факты побуждают переосмыслить роль Библии и законов любви в жизни общества и государства.

Среди известных личностей также присутствовали: Александр Турчинов - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Роман Шеремета - лучший ученый Украины по рейтингам журнала "Форбс" 2015 года, Ольга Романенко - лауреат Премии Президента Украины для молодых ученых 2015 года и Павел Унгурян - кандидат наук с государственного управления, народный депутат Украины.

Научные исследования Реформации осуществляются в рамках реализации Указа Президента Украины №357/2016 от 26 августа 2016 года «Об отмечании в Украине 500-летия Реформации».