На Кировоградщине построили протестантскую церковь с колоколами

На Кировоградщине в Александрийском районе появилась первая протестантская церковь с колоколами. Открытие храма состоится на Троицу, сообщает местное интернет-издание "Точка доступа".

На храме установили несколько колоколов – так называемый "малый церковный ряд".

Как рассказал руководитель реабилитационного центра "Ковчег" Андрей Кривулько, присутствие колоколов не является обязательным атрибутом для протестантских церквей, но и не запрещается.

"В Америке часто встречаются протестантские храмы с колокольным звоном, в которых веревка свисает внутрь здания на входе, и любой может позвонить и напомнить людям о Боге. Вот, скажем, я живу в микрорайоне Победа в Александрии возле православного храма, и когда слышу звон – мне приятно. Есть люди и наркоманы, и которые водкой торгуют, и этот звон, я думаю, их тоже заставляет задуматься о чем-то", – поделился Кривулько.

Церковь расположена в центре села. В основе храма – один из корпусов больницы. Здание восстановили и достроили. Сейчас церковь ведет реконструкцию больничного забора.