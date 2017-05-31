В Херсоне проходит фестиваль христианской музыки, посвященный 500-летию Реформации

С 31 мая по 3 июня в Херсоне в ТРЦ "Променад Плаза" ежедневно с 17.00 до 19.00 будет проходить Фестиваль христианской музыки в рамках празднования 500-летия Реформации в Украине. На мероприятиях будут выступать лучшие христианские музыкальные коллективы разных конфессий, сообщается на сайте города Херсона.

План мероприятий:

31.05.17 - в церкви ХВЕ " Живой Родник" состоится концерт (музыкальная группа, детская программа).

01.06.17.- в церкви ЕХБ "Христиан" пройдет концерт (музыкальная группа, детский хор, театр, дуэты, трио, детская программа,сводный хор).

02.06.17. - в церкви ЕХБ "Голгофа" состоится концерт (музыкальная группа, фотовыставка, выставка народного творчества, театр, детская программа).

03.06.17. - в церкви АСД пройдет концерт (музыкальные группы Адония, Эсперанза, детская программа).