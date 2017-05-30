Христиане протестантских церквей одновременно помолились за Украину

Христиане протестантских церквей молились за Украину. Служения прошли в крупных городах по всей стране, больше всего - в Киеве, куда приехали также верующие из регионов, сообщает 24 канал.

Люди просили у Бога заступничества, чтобы закончилась война, воцарился мир и процветание.

"Все евангельские протестантские церкви находятся здесь, потому что это боль для всех, поэтому мы все объединяемся для того, чтобы молиться, для того, чтобы действовать в одном направлении, в одном духе. Я думаю, что это войдет в добрую традицию, даже когда все станет спокойно – мы будем продолжать молиться за Украину, потому что Украина нуждается. Украинцы – это особый народ", – сказал президент Украинского библейского общества Григорий Комендант.

"Идея этой молитвы в том, чтобы объединились люди, которые знают Бога, все, кто верят в Бога, для того, чтобы просить у Бога милости, просить у Бога помощи, чтобы остановилась война, чтобы пришел мир. Есть надежда, что есть будущее у нашей страны, если мы будем молится и верить", – отметил старший пастор церкви "Добрая весть" в Славянске Алексей Демидович.

На служение люди приходили семьями.

"Мы были на этом мероприятии в прошлом году. Были вдвоем. В этом году пришли втроем, чтобы молиться за Украину вместе со всеми христианами, просить у Бога мира, просить у Бога согласия нашей стране", – поделилась христианка Мария Курбатова.

Национальный день молитвы за Украину проходит уже второй год подряд.