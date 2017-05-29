Пятидесятники представили перевод Библии на язык жестов и рассказали о запланированных проектах для глухих

В Киеве состоялась презентация уникального проекта – «Библия языком жестов». На мероприятие съехались гости из многих регионов Украины: сотрудники и руководители отделов по работе с глухими людьми, педагоги, слабослышащие люди и их друзья, сурдопереводчики, священнослужители, епископы и представители власти, сообщается на сайте Церкви ХВЕУ.

Праздник начался с пения хора, который на 80 % состоял из слабослышащих людей. Все время пение и выступления гостей сопровождались переводом на жестовый язык.

Проект «Библия языком жестов», учрежденный отделом работы с глухими при УЦХВЕ, привлек к себе внимание как в Украине, так и за рубежом. Это первый перевод на калькованом жестовом языке (для слабослышащих людей) части украиноязычной Библии под редакцией профессора Ивана Огиенко. А также первый на постсоветском пространстве перевод книги из Библии на жестовом языке (для глухих), в редактировании которого принимали участие эксперты сурдоперевода.

Во время мероприятия участники ознакомились с видеосборником «Евангелие от Марка» (именно эта книга Библии стала первой, которую перевели на язык жестов). Он состоит из трех дисков, которые после презентации имел возможность получить каждый желающий.

Присутствующие познакомились с сурдопереводчиками, оценили их колоссальную работу и поняли уникальность проекта для людей с недостатками слуха (которых в Украине по официальным данным около 100 тысяч, а фактически около 150 тыс.).

«Над проектом работало около 30 человек. Мы начали в октябре 2015 года, и на сегодня имеем уже первый сборник. В ближайшее время планируем напечатать 20 тыс. экземпляров, которые бесплатно получат люди с недостатками слуха. Все, кто желают приобрести такие сборники, могут обращаться в наш отдел», – рассказал руководитель отдела работы с глухими людьми при ЦХВЕ Павел Смаль.

«Мы планируем в первую очередь записать словарь библейских терминов для глухих людей. Потому что много написанных слов и предложений люди с недостатками слуха, к сожалению, не понимают», – рассказал Андрей Княгницкий, ответственный за проект.

После презентации и распространения первой книги руководители проекта планируют задействовать еще больше специалистов для перевода. К работе присоединилось Украинское Библейское общество, ведутся переговоры с Библейским обществом глухих в Лондоне, привлекаются специалисты и консультанты из Америки и Европы.