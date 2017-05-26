Пятидесятники презентуют украиноязычную Библию для глухих

В Киеве 26 мая состоится презентация проекта «Библия языком жестов». Проект, реализуемый отделом работы с глухими при ЦХВЕУ под названием «Библия языком жестов» уже привлек к себе внимание как в Украине так и за рубежом, сообщается на сайте Церкви ХВЄУ.

Поскольку это первый перевод на калькованом жестовом языке (для слабослышащих людей) части украиноязычной Библии под редакцией проф. Ивана Огиенко. Также это первый на постсоветском пространстве перевод Евангелие на жестовом языке (для глухих), в редактировании которого принимают участие эксперты сурдоперевода.

На мероприятие приглашены представители Министерства образования и науки Украины и Министерства культуры Украины, священнослужители различных церквей, сурдопереводчики.

Презентация видео-сборников состоится 26 мая, по адресу: г. Киев, ул. Сагайдачного 20, церковь «Соборная».