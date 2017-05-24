Всеукраинский Совет Церквей проведет в Киеве шествие в защиту прав детей и семьи

В Киеве 3 июня состоится традиционное шествие в защиту прав детей и семьи под лозунгом: «Семья – мать и отец, муж и жена – это будущее Украины!». Цель акции – привлечь внимание общества к современным угрозам для института семьи и отцовства, выступить на защиту семьи как союза мужчины и женщины, что соответствует Божьему повелению и природе человека, сообщается на сайте Церкви ХВЕУ.

Сбор всех, кто желает присоединиться к акции начнется в 11.00 на Софийской площади. В 12.00 единая колонна семей с детьми во главе с главами Церквей и религиозных организаций пройдет в центре столицы, а именно: по улицам Владимирской, Богдана Хмельницкого, Крещатик и Грушевского.

Шествие закончится в Мариинском парке, возле летнего театра («Мушля»), где на всех ожидает праздничный концерт и развлечения для детей.

Шествие состоится по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке общественных организаций.