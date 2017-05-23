В Чернигове кришнаиты открыли церковь

Черниговские кришнаиты на прошлой неделе открыли церковь. Об этом сообщает газета "Черниговская правда".

Также "Религиозная община сознания Кришны в городе Чернигове" по ст. 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" внесла некоторые изменения и дополнения в устав.

Жители города отмечают, что это религиозное объединение известное пением и танцами в людных местах и раздачей ​​бесплатного печенья.

***Международное Общество Сознания Кришны (МТСК) основано в 1966 году в Нью-Йорке А. Ч.Бгактиведанта Свами Прабхупадой. Философия базируется на таких древних текстах, как Бхагавад-Гита и Шримад-Бхагаватам. МТСК было организовано для распространения практики бхакти-йоги (йога преданности) имеется в виду преданный (бхакти) направляет все свои мысли и действия на удовлетворение Верховного Господа – Кришны.