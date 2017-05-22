В Тибете буддистский монах совершил протестное самосожжение

В уезде Кангца тибетского округа Цошанг 19 мая произошло новое протестное самосожжение. 22-летний монах по имени Лобсанг Лосал (Jamyang Losal) поджег себя около 5 утра возле государственной больницы в Кангца, сообщает фонд "Сохраним Тибет!".

Монах скончался от полученных ожогов на месте протеста. Тело забрали прибывшие через несколько минут представители властей. Родственникам, обратившимся в отделение милиции, отказали в просьбе передать останки для проведения буддийских ритуалов.

Джамьянг Лосал входил в общину монастыря Гертханг (Gyerthang) в городе Нангра (Nangra), расположенного в 30 км к югу от уездного центра Кангца. В настоящее время в монастыре получают образование около 20 монахов. Джамьянг Лосал (или Лосел) является уроженцем деревни Донггья (Dong Gya), входящей в границы того же города Нангра, добавил источник RFA.