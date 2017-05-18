Представители протестантских Церквей проведут Национальный день молитвы за Украину

Многотысячная молитва христиан разных конфессий и деноминаций состоится 27 мая во Дворце спорта в г. Киеве, сообщается на сайте Церкви ХВЕУ.

«Мы искренне и сердечно приглашаем вас быть участником такого важного события. И для вас будет приятно, что там будет ваша лепта, там будет ваша молитва, там будет ваше сердце. Потому что мы все болеем за судьбу нашей страны» - подчеркнул в видео-обращении к христианам председатель оргкомитета Дня молитвы, старший епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко

Идея проведения Национального дня молитвы за Украину была предложена международным евангелистом из Великобритании Дэвидом Хасавеєм, который много лет своего служения посвятил постсоветским странам, в том числе Украине, поэтому он очень обеспокоен теми событиями, которые сейчас происходят в нашем государстве. Инициативу Национального дня молитвы поддержало большинство евангельских и ряд традиционных церквей Украины.