В Измаиле протестанты собрались на общую молитву по случаю 500-летия Реформации

Представители протестантских церквей 14 мая собрались на площади в Измаиле Одесской области на общую молитву, сообщает информагентство "Трасса Е-95".

Также в Измаиле прошли праздничные мероприятия, посвященные 500-летию Реформации. В них приняли участие хоры нескольких протестантских церквей, духовой оркестр "Кубей", верующие, а также представители власти.

"Этот год – неординарный для протестантской веры, отмечается 500-летие с начала глобальных изменений в религии и самой истории. Мы, как представители власти, приветствуем и содействуем празднованию этой даты. Огромное спасибо вам за вашу поддержку и ваши молитвы за процветание нашей страны и за наших земляков, которые защищают на Востоке страны нашу независимость. Благодаря вашим молитвам и их ратному подвигу – над нами чистое небо", - заявил глава облсовета Анатолий Урбанский.

Учасники мероприятия отметили важность того, что власть лояльно и цивилизованно относится к разным религиозным течениям.

***Президент Украины Петр Порошенко 26 августа 2016 года подписал Указ № 357/2016 "О праздновании в Украине 500-летия Реформации". В пояснении отмечалось, что данное решение мотивировано желанием властей продемонстрировать позицию по поддержке протестантских религиозных организаций.

Началом Реформации принято считать конкретное событие – Мартин Лютер, доктор богословия Виттенбергского университета (Саксония, Германия) 31 октября 1517 года прибил к дверям церкви свою рукопись "95 тезисов", в которой выступал против злоупотреблений католической церкви.