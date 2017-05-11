В Запорожье представители протестантских церквей обсудили общественно важные вопросы

В рамках празднования 500-летия Реформации в Запорожье состоялся форум представителей протестантских церквей «Год реформации: Запорожье». Об этом сообщает "Запорожская правда".

Старший пресвитер Объединения церквей христиан веры евангельской Запорожской области, епископ Василий Гедаревич на торжественном открытии форума призвал всех верующих искать ответы на сложные жизненные вопросы в Библии.

Участники мероприятия обсудили насущные проблемы и подходы к их решению с точки зрения христианской морали и ценностей. В частности, председатель благотворительного фонда «Семья», доктор философских наук Адриан Буковинский в своем докладе «Сохранение семьи - приоритет и позиция» отметил, что в европейских странах по сей день сильны христианские традиции в семейном праве.

Участники форума также отметили, что проблемы развода, однополых браков, снижение возраста половой зрелости могут привести к развитию педофилии и популяризации различных видов девиантного полового поведения. Это играет негативную роль в развитии нации.

Все присутствующие поддержали требование к чиновникам реализовывать государственную политику, в которой базовым приоритетом будет удовлетворение потребностей семьи, созданной законным союзом мужчины и женщины, которые рожают и воспитывают детей.

Также на форуме обсудили ряд других насущных проблем. А именно: «Внутренняя и внешняя политика Украины: сохранение христианской идентичности и национальных интересов», «Алгоритм изменений. Адвокация ценностей через организованную общину», «Инновационные продукты в образовании как стратегия обновления».