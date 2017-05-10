Как буддисты праздную Весак - День рождения Будды

Основатель буддийского учения, индийский царевич Сиддхартха Гаутама появился на свет около двух с половиной тысяч лет назад. Этот день также называют День Весак и в 2017 году он приходится на 10 мая, сообщает "Обозреватель".

Для историков день, год и даже век рождения этого человека остаются предметом дискуссий, буддийская традиция утверждает, что Гаутама появился на свет в 8-й день лунного месяца весак, и случилось это либо в 624-м, либо в 566 году до н. э.

Согласно легенде, Будда родился в этот день, в этот же день достиг просветления и в 543 году до н.э. в этот же день умер, достигнув полной нирваны. Таким образом, одновременно отмечаются все три важнейших события в жизни Будды.

В тех странах, где учение Будды пустило глубокие корни, в основном в Юго-Восточной Азии, по этому случаю устраивают пышные торжества, длящиеся порой целую неделю. В Индии, Гонконге, Таиланде, на Тайване, Шри-Ланке, в Южной Корее день рождения Будды объявляют выходным.

В Индии паломники со всего мира приходят в Бодх-Гайю, чтобы принять участие в празднике. Они читают молитвы, проповедуют и ведут религиозные дискуссии, декламируют священные писания буддизма, медитируют и поклоняются статуе Будды.