Завтра буддисты будут праздновать Дуйнхор-хурал

Завтра, 9 мая, буддисты будут отмечать Дуйнхор-хурал - праздник Калачакры (Круга времени), сообщают "РИА Новости".

В этот день, по преданию, Будда начал свою проповедь, которая получила название Калачакра-тантры ("колеса времени"). На основе этой проповеди впоследствии родилась философия ваджраяны.

Считается, что Калачакра-тантра позволяет достигнуть состояния просветления (состояния Будды), внутренней реализации, не за длительный период множества перерождений, а за одну жизнь. По преданию, Будда передал знания о Калачакра-тантре царю Шамбалы Сучандре, а тот распространил это учение по всей стране.

Это учение рассматривает время как три колеса: внешнее, внутреннее и изменяющее. Внешний круговорот времени - это непрерывный поток изменений окружающего мира. Внутренний - непрерывный поток изменений на внутреннем уровне жизнедеятельности и энергетических каналов. Внешние явления взаимосвязаны с внутренним миром человека, с его психикой и телом, а следовательно, человек может воздействовать на окружающий мир, изменяя себя. Развивая внутренний мир и спокойствие, он сможет прийти к гармонии в отношениях с окружающими людьми, расширить пространство любящей доброты и сострадания в мире.

С другой стороны, если одни внешние условия благоприятствуют определенной внутренней деятельности, то этому другие препятствуют. Астрологическая система Калачакpы была положена в основу нового тибетского астрологического календаря.

В Калачакра-тантре также содержится учение о тонкой внутренней структуре человеческого тела. Для вхождения в глубокие практики человек должен представлять структуру собственного духовного тела.

Дуйнхор-хурал буддисты отмечают три дня подряд, но главный из них -второй. Рассчитывают его по лунному календарю (праздник начинается в 14-й день третьего лунного месяца).

Во время Калачакры в монастырях проводятся специальные молитвенные хуралы, на которых читается трактат Калачакра-лагху-тантра-раджа (для этого монахи надевают на себя особые головные уборы и используют священные предметы, символизирующие элементы учения Калачакра-тантры). По поверью, если в дни праздника смотреть на изображения Калачакры, они подарят смотрящему душевное и физическое здоровье.