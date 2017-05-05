В Тернополе ведущие религиоведы обсудили вопросы Реформации

В научной конференции Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка приняли участие ведущие религиоведы Украины и мира. Они представили результаты собственных научных исследований по развитию протестантизма и влияния Реформации, а также обсудили проблемы религиозной свободы и истории христианства, сообщается на Городском портале Тернополя.

Старший епископ объединения церквей христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко отметил, что в прошлом протестанты подверглись гонениям и преследованиям, многих из которых уничтожила советская власть. В нашей стране начались процессы, которых раньше никогда не было. Никто не мог предположить 25 лет назад, что в Украине будут отмечать праздник Реформации. Это на уровне чуда. Евангельские церкви пережили очень много негатива. Всю эту массу негатива знает только Господь. Верующие верят в то, что Бог очень хочет благословить Украину, поскольку всякая хорошая вещь начинается с идеи, с духовных вещей.

Как отмечают ученые, реформация повлияла на социально-экономическое развитие многих стран мира. А в связи с тем, что любой прогресс начинается с ценностных установок и убеждений конкретной личности, то сейчас Украина переживает очень переломный момент своей истории. Ведь старое закончилось, а новое не началось. Магистр филологии Варшавского университета, директор Восточноевропейского лидерского форму Ярослав Лукасик подчеркнул, что украинцы хотят изменений, но эти изменения произойдут только тогда, когда в сердцах будут глубокие ценностные преображения.