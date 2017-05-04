В Запорожье продолжается выставка посвященная Мартину Лютеру и Реформации

В областной научной библиотеке Запорожья продолжается выставка под названием «На том стою. Мартин Лютер. Реформация и ее последствия», сообщает телеканал "TV5".

В этом году в мире отмечают 500-летие Реформации. В экспозиция показаны ключевые события в жизни Мартина Лютера, которые запустили процесс Реформации. «На том стою и не могу иначе!» - говорил известный немецкий проповедник. Так в 16-м веке появилось еще одна ветвь христианства – протестантизм.

Мартин Лютер активно выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности, продажи индульгенций. Свои взгляды реформатор изложил в знаменитых 95 тезисах. 31 октября 1517 года он прибил их на ворота Замковой церкви в Виттенберге.

Авторы выставки также сравнивают Мартина Лютера с другим известным проповедником – Мартином Лютером Кингом.

Отдельный стенд посвящен отношениям Мартина Лютера и его жены Катарины. Выставка, посвященная 500-летию Реформации, продлится еще три недели.