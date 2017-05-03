Далай-лама получил премию Сонди за участие в международной политике

Тибетский духовный лидер Далай-лама ХIV был награжден премией профессора Сонди за свое участие в международной политике. Церемония прошла в международном центре Индии в Нью-Дели, сообщает "Магнезия".

На церемонии награждения присутствовали, среди прочих, бывший министр Арун Шурие и бывший секретарь иностранный дел Лалит Мансингх.

Далай-лама получил эту награду как знак признания своей приверженности принципам ненасилия, а также поддержки исконной автономии Тибета.

Награда впервые с 1996 года была присуждена за "выдающийся вклад в теорию и практику международной политики и защиты интересов Индии в мире". Вивекананд Сонди, сын профессора Сонди, в своем поздравительном слове особо отметил пятиступенчатый миротворческий план Далай-ламы и роль Тибета как "государства – буфера" - или "зоны мира" между Индией и Китаем.

После вручения награды, носящей имя покойного профессора, являющегося первым жителем Индии, который выдвинул в свое время кандидатуру Его Святейшества на получение нобелевской премии мира, Далай-лама сказал, что сейчас как раз самое время прилагать усилия для создания более мирной обстановки на земле. Он отметил: "Мы все хотим жить счастливо, но вместо этого мы постоянно сталкиваемся с проблемами, многие из которых – плод нашего собственного творения. Однако, тот факт, что фундаментальная человеческая природа сострадательна, дает нам надежду. И на этом основании, если мы начнем прилагать усилия прямо сейчас, мы можем создать лучший, более добрый мир".

Будучи сторонником включения этики в современную систему образования, которая, по его мнению, ориентирована в настоящее время только на материальные цели и не имеющая опоры на внутренние ценности, Далай-лама подчеркнул, что намеревается обогатить современное образование, заимствовав светский подход к определению человеческих ценностей на основании опыта, здравого смысла и научных исследований.

В заключение выступления он отметил, что нет никакой вероятности наступления вооруженного конфликта между Индией и Китаем. Тибетский духовный лидер сказал, что "Индия – это достаточно большая страна, и она набирает военную мощь. Соответственно, единственный верный способ - это найти компромисс. Если говорить о конфликте с Индией, китайцам следует подумать о ситуации внутри Тибета".

Далай-Лама, находящийся в столице Индии, планирует присутствовать на отчетной сессии комиссии, работающей над "разработкой учебной программы по универсальным ценностям".