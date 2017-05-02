Пастор из Уганды сжег тысячи Библий

16:01, 02 мая 2017
Другие религии
1800
Фото: Wikipedia

Пастор из Уганды сжег 17 апреля, в Пасхальный понедельник, несколько тысяч экземпляров Библий. Алоизиус Бугинго, возглавляющий одну из сект, мотивировал свой поступок тем, что общепризнанный английский перевод, известный как «Библия короля Иакова», ошибочен, лжив и извращает смысл Священного Писания. Об этом сегодня, 2 мая, сообщило информационное агенство "Благовест-Инфо".

Угандийское библейское общество (УБО) решительно осудило сожжение Библий. Организация намерена собрать максимальное количество доказательств, чтобы подать на Бугинго в суд по статье 122 уголовного кодекса Уганды, предусматривающей наказание за оскорбление религиозных чувств.

Фото: theugandatoday.com

Книги, сожженные лидером секты, представляли собой «Библии короля Иакова» (King James Bible). Этот перевод Священного Писания на английский язык был выполнен в 1611 году при короле Шотландии, а впоследствии и Англии Иакове I.

Хотя этот текст признан во всем христианском мире, Алоизиус Бугинго считает, что данный перевод был намеренно искажен и что его авторы – «почитатели демонов». В частности, пастора возмущает тот факт, что в Библии короля Иакова Святой Дух назван «Holy Ghost», а не «Holy Spirit». Поскольку в английском языке слово «ghost» может обозначать как дух, так и призрака, Бугинго счел, что переводчики поклонялись привидениям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter