Пастор из Уганды сжег тысячи Библий

Пастор из Уганды сжег 17 апреля, в Пасхальный понедельник, несколько тысяч экземпляров Библий. Алоизиус Бугинго, возглавляющий одну из сект, мотивировал свой поступок тем, что общепризнанный английский перевод, известный как «Библия короля Иакова», ошибочен, лжив и извращает смысл Священного Писания. Об этом сегодня, 2 мая, сообщило информационное агенство "Благовест-Инфо".

Угандийское библейское общество (УБО) решительно осудило сожжение Библий. Организация намерена собрать максимальное количество доказательств, чтобы подать на Бугинго в суд по статье 122 уголовного кодекса Уганды, предусматривающей наказание за оскорбление религиозных чувств.

Книги, сожженные лидером секты, представляли собой «Библии короля Иакова» (King James Bible). Этот перевод Священного Писания на английский язык был выполнен в 1611 году при короле Шотландии, а впоследствии и Англии Иакове I.

Хотя этот текст признан во всем христианском мире, Алоизиус Бугинго считает, что данный перевод был намеренно искажен и что его авторы – «почитатели демонов». В частности, пастора возмущает тот факт, что в Библии короля Иакова Святой Дух назван «Holy Ghost», а не «Holy Spirit». Поскольку в английском языке слово «ghost» может обозначать как дух, так и призрака, Бугинго счел, что переводчики поклонялись привидениям.