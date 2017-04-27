Нардеп предлагает снести баптистскую церковь в Киеве

Народный депутат Сергей Лещенко, член парламентской фракции БПП и политсовета партии ДемАльянс, предложил снести храм Церкви евангельских христиан-баптистов на Печерске в Киеве. Об этом он заявил 26 апреля в Фейсбук, комментируя проблематику сноса советских памятников, сообщает Институт религиозной свободы.

“В борьбе за вид предлагаю начать снос с недостроенной церкви возле выезда с моста Патона и плавно перейти на износ чудовища Куровского на Мечникова”, – заявил народный депутат Сергей Лещенко.

В поддержку христиан-баптистов сразу выступили и общественные деятели, и представители других украинских Церквей, замечая о недопустимости посягательства на такое фундаментальное право человека как свобода вероисповедания.

Церковь евангельских христиан-баптистов имеет 400-летнюю историю, в том числе на территории Украины.

Кроме того, что народный депутат Сергей Лещенко является членом парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» и корреспондентом издания «Украинская Правда» (ранее – заместитель главного редактора), он также занимает руководящую должность в партии «Демократический Альянс».

Как сообщал ИРС, в июле 2016 года партия «Демократический Альянс» изменила свой устав, руководство отказалась от христианско-демократической идеологии.