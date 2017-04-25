В Одессе состоялся конгресс баптистов

В здании Первой Одесской церкви евангельских христиан-баптистов состоялся конгресс областного объединения баптистских церквей, посвященный 500-летию Реформации, сообщает "Одесса Медиа".

На конгресс приехали представители церквей из разных уголков Одесчины. Открыл собрание духовой оркестр из Измаила, который исполнил духовный гимн Украины «Боже великий єдиний нам Україну храни».

Первым выступил народный депутат Украины Павел Унгурян, который является председателем Всеукраинского комитета по празднованию 500-летия Реформации. Рассказав о том, какую роль сыграла Реформация в судьбах многих стран мира, выведя их в передовые по всем основным показателям,он призвал своих единоверцев делать все от них зависящее для изменения к лучшему ситуации в стране.

Со словами проповедей, в которых говорилось о причинах возникновения Реформации, о ее влиянии на становление украинской государственности и о сегодняшнем развитии церкви, выступили Владимир Помазков, ректор Одесской богословской семинарии и Валерий Антонюк, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов.