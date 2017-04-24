В Ирпене обсудят опыт и новые инициативы евангельских церквей

Восточноевропейская христианская экспертно-исследовательская инициатива «Re-Vision» и «Mission Eurasia» проведут круглый стол на тему – «Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей» и презентацию результатов исследований миссионерского служения в постсоветских странах, которое проводилось в 2015-2016 годах в 12 странах бывшего СССР, сообщает «Re-Vision».

На круглый стол приглашаются пасторы, миссионеры, руководители христианских организаций, миссий, союзов и учебных заведений, богословы, миссиологи, религиоведы и социологи.

В ходе круглого стола, участники познакомятся с результатами исследований от авторов книги – «Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей»: Михаила Черенкова, Андрея Мелешко, Константина Тетерятникова.

Во время круглого стола будут подняты следующие вопросы:

- Какие перспективы развития у евангельских церквей?

- Что cдерживает рост церкви в Евразии?

- Какие национальные инициативы стали точками роста?

- Какой будет миссия завтрашнего дня в постсоветских странах региона Евразии?

- С какими вызовами и нуждами сталкивается миссия в Евразии сегодня?

Исследовательский проект «Миссия в Евразии» выявил переломный характер сегодняшнего времени для постсоветских церквей региона Евразии. Исследование, которое было проведено в Украине, России, Беларуси, Молдове, странах Центральной Азии и Закавказья, показало, что перспективы миссии находятся в умении предложить национальные инициативы, которые представляют модель как адаптации международных моделей, так и рождение своих уникальных моделей, соответствующих своей культуре и своему контексту.

Зарегистрироваться на круглый стол можно здесь.

Круглый стол состоится 2 июня в 18:00 в миссионерском центре «Миссия Евразия» по адресу: г. Ирпень, ул. Выговского 1.