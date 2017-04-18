В Киеве состоялась конференция для христиан, которые работают в медиа-отрасли

В столичной гостинице «Крещатик» состоялась масштабная конференция для христиан-медийщиков. Проект реализовали Ассоциация христианских журналистов “Новомедиа” и Международный медиаальянс. Мероприятие собрало 170 журналистов, блоггеров, интернет-активистов, радиовещателей, лидеров церковных служений и тех, кто только начинает путь в медиасфере, сообщается на сайте ЦАСД.

"Это органично для верующего человека - иметь навыки массовой коммуникации. Потому что мы все занимаемся благовестием или распространением христианских ценностей. И сегодня в таком информационном обществе это нельзя делать без средств массовой информации, или без средств так называемой гражданской журналистики, то есть интернета", - сказал президент ассоциации "Новомедиа" Руслан Кухарчук.

Одиннадцать опытных специалистов из Украины и США на практических мастер-классах раскрыли секреты телепроизводства, радиовещания, социальных медиа, работы пресс-центра, связей с общественностью и маркетинга. Во время конференции одновременно работали несколько сессий, и участники сами выбирали направление. В неформальной обстановке обменивались опытом, дискутировали с преподавателями и налаживали профессиональные связи.

"Прежде всего мы обращаем внимание на то, что Священное Писание и в Старом, и в Новом завете говорит и призывает к взаимодействию с аудиторией. Это то, что журналистским языком говорится: к массовой коммуникации. Эти призывы Священного Писания являются сегодня актуальными для журналистов и для работников медиа-сферы. И главное: мы помним слова Христа в Евангелии от Матфея 10 глава 27 стих: “ Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях”. Это очевидно понятно, что ярко освещенное место или высокая крыша - это и есть те средства массовой информации”, - отметил Руслан Кухарчук.

В конце организаторы призвали создавать как можно больше авторского медийного контента, интересного и понятного для целевой аудитории.