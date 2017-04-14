Адвентисты избрали нового руководителя церкви Днепровского региона
13:18, 14 апреля 2017Другие религии
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Фото: adventist.org.ua
На седьмом съезде Церкви адвентистов седьмого дня в Днепровском регионе 11 апреля избрали новую церковную администрацию. Об этом сообщается на сайте ЦАСД.
На встречу, проходившую под девизом «Только Богу слава», приехало 157 делегатов из Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей. Результатом стало избрание новой церковной администрации.
Во время работы избирательной комиссии руководители отделов отчитывались о проделанной работе.
К завершению первого рабочего дня съезда делегаты избрали нового руководителя Адвентистской церкви Днепровского региона - пастора Николая Бойко. Секретарем избран пастор Анатолий Дробаха и казначеем - Валентин Сугак.
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