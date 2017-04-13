Епископ пятидесятников поддержал концепцию медицинских реформ

Ульяна Супрун, исполняющий обязанности министра охраны здоровья Украины и советник Министра Станислав Грещишин посетили Главный офис Церкви Христовой Веры Евангельской Украины (пятидесятники). Целью разговора со старшим епископом Михаилом Паночко было заручиться поддержкой церкви в борьбе с коррупцией в медицинской сфере, сообщает пресс-служба ЦХВЕУ.

Епископ выразил поддержку реформ, которые предлагает команда нового руководителя Минздрава.

«Наше очень большое желание чтобы Украина воскресла, чтобы люди в первую очередь обращались к Богу, ведь покаяние - это изменение мыслей, обновление мышления и здоровья. Давайте лечить общество вместе, каждый в своей сфере», - отметил он.

По словам Супрун, сломать коррупционную систему в Украине, по крайней мере в медицинской сфере, можно, но для этого нужна полная поддержка общества: «Старая система борется против изменений и очень много дезинформации выдает. Мы обращаемся к церквям, как к общественным институтам, которые имеют высокий уровень доверия в обществе, чтобы они помогли нам донести правду людям», - подчеркнула Ульяна Супрун.

Реформа предусматривает, вместо того, чтобы содержать учреждения здравоохранения, начать оплачивать услуги.

На первичном звене, предполагается, что государство будет оплачивать каждому семейному врачу или педиатру помесячно за каждого пациента, которого он опекал в течение года. То есть в первичном звене пациент не должен ничего платить, потому что государство платит за него врачу. Когда же пациент заболел и должен пойти к узкопрофильному специалисту или лечь в больницу – это уже вторичное звено, - здесь будет существовать сооплата. Однако будет четкая стандартизация: врач и пациент будут понимать ценовую политику.

Михаил Степанович также выразил заинтересованность относительно распространения правдивой информации о медицинской реформе среди верующих. Он, как председатель Всеукраинской рады церквей и религиозных организаций выразил готовность рассматривать и публично поддерживать законопроекты Минздрава, которые будут рассматриваться в парламенте, направив в комитеты ВР соответствующие письма.