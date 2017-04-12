В Виннице произошел пожар в баптистской церкви

На окраине Винницы ночью 12 апреля загорелся молитвенный дом религиозной громады евангелистских христиан-баптистов. Огнем уничтожены все внутреннее убранство и вещи, сообщается real-vin.com со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Винницкой области.

Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Винницкой области, о возгорании в церкви спасателям стало известно в 3.30 ночи. На место происшествия оперативно были отправлены 28 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Огнем было охвачено помещение храма площадью 450 кв. метров. Через час пожар удалось потушить.

Причины пожара выясняются. Ущерб оценивается. Известно, что огонь уничтожил технику и вещи. Был ли это поджог или причина пожара в коротком замыкании, спасатели пока не уточняют.