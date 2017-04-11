На Сумщине обсудили историю успеха Реформации

В Конотопе 10 апреля состоялось мероприятие «Движение, изменившее мир», посвященное 500-летию Реформации. Мероприятие было направлено на повышение уровня духовности и образованности граждан, сообщает пресс-служба Сумского облсовета.

Участники мероприятия рассказали о масштабном духовном возрождении, которое навсегда изменило ход истории.

Информация о 5 наиболее важных евангельских истинах заинтересовала и одновременно раскрыла историю успеха Реформации, которая изменила мировоззрение людей и их отношение к труду, утвердила идею, что в вопросах спасения и веры нет посредников.

На мероприятии звучала мелодичная музыка флейты, присущая временам Средневековой Европы.

Вниманию присутствующих был представлен фильм «Реформация и наука» о самых известных представителей информационных идей, их взглядах и убеждениях.

Напомним, что согласно Указу Президента Украины в 2017 году Украина отмечает 500-летие Реформации, которая коренным образом изменила историю Средневековой Европы.